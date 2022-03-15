Збройні Сили України вдарили по окупантах в Чорнобаївці

Збройні Сили України нанесли вогневе ураження по силах окупантів зосереджених на військовому аеродромі біля Херсона у с.Чорнобаївка.

Про це Мілітарний доповідає з посиланням на голову Миколаївської обласної адміністрації Віталія Кіма.

У мережі опублікували відповідне відео – над Чорнобаївкою стовп чорного диму.

За його словами, після “роботи ЗСУ” по Чорнобаївці окупанти почали рух через Херсон в сторону від Миколаївської області. “Вони біжать”, – написав Кім.

Також голова Миколаївської ОДА стверджує, що рашисти поширюють чутки про можливий удар ЗСУ по місту Херсон.

Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон. Можливо окупанти про це думають. Тому важливо слідкувати за їхніми пересуваннями, – написав Кім.

Чорнобаївка на мапі

За словами очільника області зараз відбувається зачистка сіл Миколаївської області від окупантів.