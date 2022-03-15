Збройні Сили України вдарили по окупантах в Чорнобаївці

Збройні Сили України нанесли вогневе ураження по силах окупантів зосереджених на військовому аеродромі біля Херсона у с.Чорнобаївка.
Про це Мілітарний доповідає з посиланням на голову Миколаївської обласної адміністрації Віталія Кіма.
У мережі опублікували відповідне відео – над Чорнобаївкою стовп чорного диму.
За його словами, після “роботи ЗСУ” по Чорнобаївці окупанти почали рух через Херсон в сторону від Миколаївської області. “Вони біжать”, – написав Кім.
Також голова Миколаївської ОДА стверджує, що рашисти поширюють чутки про можливий удар ЗСУ по місту Херсон.
Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон. Можливо окупанти про це думають. Тому важливо слідкувати за їхніми пересуваннями, – написав Кім.
За словами очільника області зараз відбувається зачистка сіл Миколаївської області від окупантів.
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