 
«  
  »

Збройні Сили України вдарили по окупантах в Чорнобаївці

Збройні Сили України нанесли вогневе ураження по силах окупантів зосереджених на військовому аеродромі біля Херсона у с.Чорнобаївка.

Про це Мілітарний доповідає з посиланням на голову Миколаївської обласної адміністрації Віталія Кіма.

У мережі опублікували відповідне відео – над Чорнобаївкою стовп чорного диму.

За його словами, після “роботи ЗСУ” по Чорнобаївці окупанти почали рух через Херсон в сторону від Миколаївської області. “Вони біжать”, – написав Кім.

Також голова Миколаївської ОДА стверджує, що рашисти поширюють чутки про можливий удар ЗСУ по місту Херсон.

Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон. Можливо окупанти про це думають. Тому важливо слідкувати за їхніми пересуваннями, – написав Кім.

Чорнобаївка на мапі

За словами очільника області зараз відбувається зачистка сіл Миколаївської області від окупантів.

15 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  