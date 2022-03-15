Захисники Маріуполя ліквідували російського генерал-майора

Бійці полку “Азов”, які захищають Маріуполь від російських окупантів, ліквідували генерал-майора РФ. Про це військові повідомили в своєму Telegram-каналі.

“АЗОВ знищив генерал-майора окупаційних військ. Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине. Слава Україні!”, – повідомили “азовці”.

Знищення російського офіцера підтвердили і в Сухопутних військах Збройних сил України. Посада та прізвище ліквідованого окупанта наразі встановлюються.

Додамо, це не перший генерал РФ, який загинув у бою з українськими військовими. Зокрема, нашим захисникам вдалося ліквідувати чеченського генерала Магомеда Тушаєва, який був 141 моторизованого полку кадировської гвардії та близьким соратником підконтрольного Кремлю Рамзана Кадирова. А на території Чернігівської області українська армія знищила ще одного генерала РФ – замкомандуючого 41-ї армії генерал-майора Суховецького.

Раніше, 14 березня, стало відомо про знищення полковника РФ Сергія Порохні. Окупант командував 12-ю інженерною бригадою російської ворожої армії.