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Захисники Маріуполя ліквідували російського генерал-майора

“АЗОВ знищив генерал-майора окупаційних військ. Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине. Слава Україні!”, – повідомили “азовці”.

Знищення російського офіцера підтвердили і в Сухопутних військах Збройних сил України. Посада та прізвище ліквідованого окупанта наразі встановлюються.

Додамо, це не перший генерал РФ, який загинув у бою з українськими військовими. Зокрема, нашим захисникам вдалося ліквідувати чеченського генерала Магомеда Тушаєва, який був 141 моторизованого полку кадировської гвардії та близьким соратником підконтрольного Кремлю Рамзана Кадирова. А на території Чернігівської області українська армія знищила ще одного генерала РФ – замкомандуючого 41-ї армії генерал-майора Суховецького.

Раніше, 14 березня, стало відомо про знищення полковника РФ Сергія Порохні. Окупант командував 12-ю інженерною бригадою російської ворожої армії.

15 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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