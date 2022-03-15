Внаслідок атаки РФ на телевежу під Рівним 9 людей загинули, 9 постраждали

9 людей загинули та 9 постраждали внаслідок ракетного удару військ РФ по телевізійній вежі у с. Антопіль біля Рівного у понеділок зранку.

Джерело: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на брифінгу, що транслювався у Facebook

ВСІ ФОТО З FACEBOOK КОВАЛЯ

Пряма мова: «Сьогодні вранці на Рівненщині дві ракети атакували телевізійну вежу та адмінприміщення біля неї. Станом на 18:00 констатуємо, що маємо дев’ятеро загиблих, дев’ятеро постраждалих. Роботи активно продовжуються».

Деталі: За словами Коваля, мовлення у північних районах області було відновлено через кабельну мережу, радіостанції місцевих мовників також вийшли в ефір.

: Близько 5:20 ранку поблизу Рівного внаслідок авіаудару пошкодили телевізійну вежу.

Голова Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль повідомляв, що через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.