В Україні розпочалась мобілізація військових, які не входили до списку резервістів першої черги

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

Він розповів, що майже 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили у свої бойові військові частини та виконують завдання з оборони. Тому зараз проводять мобілізацію військовозобов’язаних, які не входили до резервістів першої черги.

Мова йде про громадян, які раніше проходили службу та мають відповідний досвід на певних посадах. Їх можуть відправити одразу безпосередньо у військові частини.

Ті, хто раніше не проходив службу, але підлягає мобілізації, обов’язково направляються до навчальних центрів ЗСУ та проходять відповідну підготовку. Тільки після цього їх направляють у бойові військові частини з метою виконання завдань із оборони.

Горбач наголосив, що мобілізація до ЗСУ поки що проходить за планом. ВІн також додав, що наразі не існує жодних планів мобілізації по регіонах, однак чоловіки призовного віку, які стали внутрішніми переселенцями, зобов’язані стати на військовій облік у ТЦК та СП, і відповідно до загальної мобілізації можуть бути призвані до війська.