«Український ринок праці відроджується»: Центр при РНБО порадив ресурси для пошуку роботи у воєнний час

Про це йдеться в телеґрам-каналі Центру при РНБО.

«Український ринок праці поступово відроджується», — повідомив Центр.- З 7 березня почала зростати кількість вакансій, а впродовж останнього тижня щодня з’являється 200-500 нових пропозицій роботи».

Державний центр зайнятості кожного дня оновлює списки вакансій за різними сферами. Від початку широкомасштабного вторгненняРФ до України він додав 2340 пропозицій роботи.

Також за оновленнями ринку праці можна стежити тут і тут.