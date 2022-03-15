«Український ринок праці відроджується»: Центр при РНБО порадив ресурси для пошуку роботи у воєнний час

Центр протидії інформації надав українцям ресурси для пошуку роботи, де оновлюють вакансії під час війни
Про це йдеться в телеґрам-каналі Центру при РНБО.
«Український ринок праці поступово відроджується», — повідомив Центр.- З 7 березня почала зростати кількість вакансій, а впродовж останнього тижня щодня з’являється 200-500 нових пропозицій роботи».
Державний центр зайнятості кожного дня оновлює списки вакансій за різними сферами. Від початку широкомасштабного вторгненняРФ до України він додав 2340 пропозицій роботи.
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