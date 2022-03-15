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Україна таки візьме участь у Євробаченні

Україна відправить пісню KALUSH Orchestra організаторам Євробачення і планує виступити у фіналі у разі перемоги над окупантами.

Про це повідомила сторінка Євробачення Україна.

«Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022! Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!», — йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, фінал до Євробачення 2022 року завершився скандалом. Переможницею журі  визначили Аліну Паш. Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві. Згодом Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на «Євробаченні-2022», оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.
15 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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