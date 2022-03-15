Госдепартамент: «Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери» У ЄС зупинили дію ліцензій десятків російських авіакомпаній » Україна таки візьме участь у Євробаченні Україна відправить пісню KALUSH Orchestra організаторам Євробачення і планує виступити у фіналі у разі перемоги над окупантами. Про це повідомила сторінка Євробачення Україна. «Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022! Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!», — йдеться в повідомленні. Нагадаємо, фінал до Євробачення 2022 року завершився скандалом. Переможницею журі визначили Аліну Паш. Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві. Згодом Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на «Євробаченні-2022», оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.