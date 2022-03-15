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У вівторок 15 березня мають запрацювати 9 гуманітарних коридорів

На 15 березня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації з атакованих російськими військами населених пунктів у різних областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова Верещук: «Донецька область. З міста Бердянськ до Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тонн води, медикаментів, продуктів до людей, які дуже чекають цього у Маріуполі. Натомість на зворотньому шляху він забере жінок, дітей, і всіх хто потребує, з Маріуполя до Запоріжжя».

ДеталіКиївська область. З сіл Богданівка і Нова Богданівка – в місто Бровари. З села Бобрик до Броварів.

Верещук наголосила, що влада знає про величезну проблему в Іванкові і працює над тим, щоб узгодити цей маршрут. Міністр сподівається, що вже у середу вдасться відкрити такий коридор.

Сумська область: з міста Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп – до міста Полтава.

Харківська область. З села Оскіл.

15 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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