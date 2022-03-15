У Києві лунають вибухи, пошкоджена багатоповерхівка

Повідомляється, що гучні вибухи пролунали о 4 ранку, а згодом – через годину пізніше, передає «Еспресо.TV«.

Місцеві жителі повідомили що пошкоджено багатоповерхівку у західній частині міста, у будинку виникла пожежа, у сусідніх – повибивало шибки. Також повідомляють про вибухи на Лівому березі та у центральній частині столиці.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 3:45, відбій пролунав о 6:06.



За даними, ДСНС боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій в Подільському районі. Внаслідок влучання сталась пожежа з 1 по 5 поверхи.