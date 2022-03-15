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У Києві лунають вибухи, пошкоджена багатоповерхівка

Очевидці повідомляють про низку вибухів у столиці України, повітряна тривога працювала майже 3 години.

Повідомляється, що гучні вибухи пролунали о 4 ранку, а згодом – через годину пізніше, передає «Еспресо.TV«.

Місцеві жителі повідомили що пошкоджено багатоповерхівку у західній частині міста, у будинку виникла пожежа, у сусідніх – повибивало шибки. Також повідомляють про вибухи на Лівому березі та у центральній частині столиці.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 3:45, відбій пролунав о 6:06.

За даними, ДСНС боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій в Подільському районі. Внаслідок влучання сталась пожежа з 1 по 5 поверхи.

О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 — ліквідовано. Рятувальники врятували одну людину, яка зараз госпіталізована до лікарні.
15 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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