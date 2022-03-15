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США рассматривают полное эмбарго на торговлю с Россией

Также на рассмотрении перекрытие стране доступа к международным морским путям

США могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией, а также перекрыть стране доступ к международным морским путям.

Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

Кроме этого, США рассматривают возможность ограничений на импорт российского никеля, урана и алюминия, а также сокращения криптовалютных операций для России.

Согласно сообщению, США также продолжат вводить новые санкции в отношении российских предпринимателей и политиков.

По данным CNBC, эти предложения «находятся на столе» в правительстве США. Меры могут войти в следующие санкционные пакеты против России.

15 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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