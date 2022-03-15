Российский беспилотник вошел в воздушное пространство Польши

Российский беспилотник пролетел над Польшей, а затем вошел в воздушное пространство Украины, где был сбит, заявили вчера вечером украинские военные.

В заявлении командования ВВС Украины говорится, что беспилотник влетел в воздушное пространство НАТО.

Беспилотник сначала совершил облет объекта в Яворове на западе Украины, явно пытаясь оценить результат террористической атаки, говорится в сообщении.

Затем он углубился в Польшу, а затем вернулся в воздушное пространство Украины, где был сбит украинской системой ПВО.

Украинские военные источники сообщили, что это был российский беспилотник «Форпост», который является лицензионной копией израильского беспилотника Searcher.