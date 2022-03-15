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Российский беспилотник вошел в воздушное пространство Польши

 

Российский беспилотник пролетел над Польшей, а затем вошел в воздушное пространство Украины, где был сбит, заявили вчера вечером украинские военные.

В заявлении командования ВВС Украины говорится, что беспилотник влетел в воздушное пространство НАТО.

Затем он углубился в Польшу, а затем вернулся в воздушное пространство Украины, где был сбит украинской системой ПВО.

Украинские военные источники сообщили, что это был российский беспилотник «Форпост», который является лицензионной копией израильского беспилотника Searcher. 

15 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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