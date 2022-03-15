Росія планує застосувати хімічну зброю, щоб звинуватити Україну – Міноборони Британії

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

«Розвідка припускає, що Росія, ймовірно, має намір використати операцію під «фальшивим прапором», щоб виправдати своє початкове вторгнення в Україну 24 лютого. Атака під «фальшивим прапором» майже напевно супроводжуватиметься величезною дезінформацією, щоб ускладнити атрибуцію», — йдеться в повідомленні.

«Ймовірно, Росія планує застосувати хімічну або біологічну зброю в операції під «фальшивим прапором». Така операція може мати форму фальшивої атаки, інсценованого «виявлення» агентів чи боєприпасів або сфабрикованих доказів нібито українця, який планує застосувати таку зброю», — йдеться в повідомленні», — наголосили в Міноборони Великобританії.