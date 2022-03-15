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Російські окупанти знищили понад 600 будинків у Харкові — Нацполіція

Станом на 15 березня понад 600 будинків знищили російські окупанти в Харкові, більше тисячі людей опинилися без даху над головою

Про це на «Фейсбук» повідомила Національна поліція в Харківській області.

«На сьогодні у місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.
Мешканці Слобожанщини мужньо переносять тяготи війни», – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції констатують: окупанти обстрілюють мирне місто і вдень, і вночі.

«Для зв’язку з населенням цілодобово працює спецлінія 102, запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot. Поліція працює 24/7 та завжди стоїть на сторожі вашої безпеки та законних інтересів», – зазначила Нацполіція.

15 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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