«Український ринок праці відроджується»: Центр при РНБО порадив ресурси для пошуку роботи у воєнний час Росія ракетами обстріляла аеропорт у Дніпрі » Російські окупанти знищили понад 600 будинків у Харкові — Нацполіція Станом на 15 березня понад 600 будинків знищили російські окупанти в Харкові, більше тисячі людей опинилися без даху над головою Про це на «Фейсбук» повідомила Національна поліція в Харківській області. «На сьогодні у місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.

Мешканці Слобожанщини мужньо переносять тяготи війни», – йдеться у повідомленні. У Нацполіції констатують: окупанти обстрілюють мирне місто і вдень, і вночі. «Для зв’язку з населенням цілодобово працює спецлінія 102, запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot. Поліція працює 24/7 та завжди стоїть на сторожі вашої безпеки та законних інтересів», – зазначила Нацполіція.