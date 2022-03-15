РФ может потерять членство в МВФ

После того, как Евросоюз и страны «Большой семерки» договорились лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, к этим мерам и другим санкциям, введенным против Кремля в связи с войной в Украине, присоединились еще восемь государств: Австралия, Албания, Исландия, Молдова, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория и Южная Корея.

Об этом сообщил во вторник еврокомиссар по торговле и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Он также указал, что этот шаг подчеркивает то положение изгоя, в котором оказалась Россия после того, как Кремль 24 февраля начал военное вторжение в Украину.

Планируется также лишить Россию членства в ведущих международных финансовых организациях, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, отметил Домбровскис.

Он добавил, что находящаяся в союзе с Россией Беларусь может быть лишена членства во Всемирной торговой организации (ВТО).

Предполагается, что будет пополнен список россиян, на которых будут наложены персональные санкции. В него войдут люди из окружения Владимира Путина, а также члены их семей.

Кроме того, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, российскому государству и кремлевской элите могут перекрыть доступ к криптовалютам и ввести запрет на экспорт в Россию любых предметов роскоши из ЕС.

«Те, кто поддерживает военную машину Путина, не должны больше иметь возможность наслаждаться роскошной жизнью, пока бомбы падают на мирных людей в Украине», – подчеркнула председатель Еврокомиссии.