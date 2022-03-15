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Правоохоронці завадили виїзду закордон майже 700 чоловіків призовного віку

За час війни правоохоронці розвернули на кордоні 691 чоловіка призовного віку, що хотіли покинути країну незважаючи на обмеження

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у Telegramm.

«Фактично з першого дня неоголошеної РФ війни у всіх пунктах пропуску через державний кордон працівники ДБР здійснюють цілодобове чергування з метою знизити корупційні ризики під час оформлення чоловіків категорії 18-60 років», – йдеться у повідомленні.

За цей час співробітники Бюро спільно з прикордонниками завадили перетнути державний кордон 691-му громадянинину України.

У ДБР також повідомили, що почали досудове розслідування по шести кримінальним промадженням, зокрема щодо незаконного перетину державного кордону і прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

«Крім того, працівники ДБР проводять фільтраційні заходи громадян Російської Федерації, які намагаються виїхати або в`їхати на територію України, у тому числі із застосуванням поліграфу», – вказало Бюро.

15 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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