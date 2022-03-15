Правоохоронці завадили виїзду закордон майже 700 чоловіків призовного віку

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у Telegramm.

«Фактично з першого дня неоголошеної РФ війни у всіх пунктах пропуску через державний кордон працівники ДБР здійснюють цілодобове чергування з метою знизити корупційні ризики під час оформлення чоловіків категорії 18-60 років», – йдеться у повідомленні.

За цей час співробітники Бюро спільно з прикордонниками завадили перетнути державний кордон 691-му громадянинину України.

У ДБР також повідомили, що почали досудове розслідування по шести кримінальним промадженням, зокрема щодо незаконного перетину державного кордону і прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

«Крім того, працівники ДБР проводять фільтраційні заходи громадян Російської Федерації, які намагаються виїхати або в`їхати на територію України, у тому числі із застосуванням поліграфу», – вказало Бюро.