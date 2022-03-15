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Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Французское председательство в Совете ЕС объявило о том, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал очередной пакет санкций против России в связи с военной агрессией РФ против Украины.

«Одобрение COREPER II во взаимодействии с нашими международными партнерами четвертого пакета санкций, который нацелен на физических и юридических лиц, вовлеченных в агрессию против Украины, а также на несколько секторов российской экономики», — говорится в твиттере постпредства Франции при Евросоюзе.

«Эти меры вступят в силу с момента их скорой публикации в «Официальном журнале» Европейского союза», — отмечается в сообщении, опубликованном вечером в понедельник.

В нем также сообщается, что постпреды одобрили «заявление в ВТО о российской агрессии против Украины, касающееся приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России, и приостановки рассмотрения кандидатуры Беларуси в ВТО».

15 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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