Нова податкова система в Україні запрацює вже цього тижня, — Шмигаль Україна візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16 березня » Окупанти втекли з Бучі, залишивши по собі військову техніку у дворах Російські окупанти втекли з міста Буча, залишивши після себе військову техніку мало не в кожному дворі Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби. На Київщині російські окупанти покинули територію міста Буча. Після себе росіяни залишили пусті танки та бронетранспортери просто у дворах мирних жителів.