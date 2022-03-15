Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби.
На Київщині російські окупанти покинули територію міста Буча. Після себе росіяни залишили пусті танки та бронетранспортери просто у дворах мирних жителів.
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Окупанти втекли з Бучі, залишивши по собі військову техніку у дворах
Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби.
На Київщині російські окупанти покинули територію міста Буча. Після себе росіяни залишили пусті танки та бронетранспортери просто у дворах мирних жителів.
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