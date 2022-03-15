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Окупанти втекли з Бучі, залишивши по собі військову техніку у дворах

Окупанти втекли з Бучі

Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби.

На Київщині російські окупанти покинули територію міста Буча. Після себе росіяни залишили пусті танки та бронетранспортери просто у дворах мирних жителів.

15 марта, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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