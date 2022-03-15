Окупанти поки не йдуть на штурм Миколаєва, проте обстрілюють населені пункти, — боєць тероборони, нардеп Роман Костенко

«Найнапруженіше, що ворог завдає ударів саме по цивільному населенню», – сказав він в етері Espreso.TV.

«Окупанти не йдуть на штурм міста, розуміють, що Миколаїв просто так не взяти, тож вони обстрілюють населені пункти. Так учора окупанти обстріляли авіаційними бомбами школу населеного пункту Зелений Гай, проте місто втримане нашими військами. Так само учора на зупинці Миколаєва було вбито 9 людей одним снарядом. Водночас ворог боїться вступати в прямий бій зі Збройними силами».

Костенко додав, що окупанти намагаються не підходити близько до населених пунктів й до позицій ЗСУ. Також нардеп зауважив, що російські війська розуміють, їм не вдається пройти сухопутнім шляхом до Одеси, тож вони намагаються висадити десант: «Проте з військової точки зору морський десант без підтримки сухопутних військ малорезультативний. Однак зважаючи на те, як вони пускають своїх людей на «гарматне м’ясо», то можуть і на таке піти. Проте Миколаїв встоїть і ніякого результативного десанту не буде», – наголосив Костенко.

Окрім того, на думку нардепа, у плані висадки десанту росії не допоможуть додаткові військові сили з Придністров’я.