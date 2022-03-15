«Однозначно агент ФСБ»: Чорновол звинуватила голову ДБР Сухачова в причетності до знищення КБ «Луч» та в держзраді

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, сьогодні ракетно-бомбовим ударом знищено виробничі потужності Державного Київського конструкторського бюро «Луч».

За словами Чорновол, арешт екснардепа від «Народного фронту» Сергія Пашинського, який встиг вивезти зі складів сотні ракет до вищезазначеного авіаудару, та знищення ДержККБ «Луч» повʼязані між собою.

Арешт було здійснено за розпорядженням голови ДБР Олексія Сухачова.

«Це однозначно пов’язані речі. Вимагаю арешту керівника ДБР Сухачова за державну зраду», — пише вона.

Чорновол також додає, що знищення ДержККБ «Луч» було результатом роботи путінських агентів, зокрема і самого Сухачова. За її словами, той виконував накази керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

«Ракети ми вберегли, а ось виробництво втратили. І це все повʼязані речі», — стверджує вона.

У пості йдеться про те, що саме за вивіз ракет Сухачов віддав наказ загону спеціального призначення заарештувати екснардепа Сергія Пашинського. Проти нього було почато кримінальну справу. За цією справою проходить і сама Чорновол.

Наразі екснардепка вимагає арешту Сухачова за державну зраду.

«ДБР — це філіал ФСБ», — додає вона.