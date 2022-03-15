Обстріл телевежі у Рівному: кількість загиблих зросла до 20 людей
Кількість загиблих під час авіанальоту російських окупантів на Рівненську телевежу зросла до 20 осіб
Про це повідомив
у своєму Telegram-каналі голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Станом на 15 березня 14:00 загинуло 20 людей, ще 9 отримали поранення.
«Будемо продовжувати роботи поки не переконаємося, що під завалами нікого не залишилось», — каже голова Рівненської ОДА.
Також за його словами робота телебачення у Рівненьскій області буде відновлена не пізніше, ніж за два дні.
- Нагадаємо, що вранці 14 березня російські окупанти обстріляли телевізійну вежу на Рівненщині.
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