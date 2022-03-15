Нова Зеландія прийме 4 тисячі українських біженців

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Нової Зеландії.

Програма дозволить народженим в Україні громадянам Нової Зеландії та жителям країни привозити членів своєї української сім’ї, чиї життя знаходяться в небезпеці через військову агресію Росії та війну.

«Це найбільша спеціальна категорія віз, яку ми встановили за останні десятиліття для підтримки міжнародних гуманітарних зусиль, і, поряд з додатковим фінансуванням гуманітарної діяльності в розмірі 4 мільйонів доларів, про який також було оголошено, це доповнює ряд заходів, які ми вже зробили для реагування на погіршення ситуації в Україні», – заявив міністр імміграції Кріс Фаафой.

Спеціальна політика щодо України на 2022 рік діятиме протягом року і дозволить приблизно 1600 громадянам і жителям Нової Зеландії, які народилися в Україні, надати фінансову підтримку членам сім’ї та найближчим родичам, щоб вони змогли приїхати в Нову Зеландію для своєї безпеки, отримавши дворічну візу. Українські біженці матимуть право на роботу або право на навчання в країні, якщо їм 18 років або менше.