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Найбільша судноплавна компанія Maersk припинила закуповувати нафту з РФ

Найбільша судноплавна група Maersk припинила закуповувати російську нафту для своїх суден.

Глава компанії Джим Хагеманн Снабе на щорічних зборах акціонерів компанії заявив, що це стане відповіддю на вторгнення Росії в Україну, передає Reuters.

Раніше у компанії заявляли, що припинили всі контейнерні перевезення в Росію і з Росії.

Додамо, що Maersk управляє маршрутами контейнерних перевезень в Санкт-Петербург і Калінінград на Балтійському морі, Новоросійськ на Чорному морі, Владивосток і східний на східному узбережжі Росії.

15 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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