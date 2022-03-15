Можливе загострення, — Кличко про комендантську годину в Києві та області на 1,5 доби

Про це він сказав у інтерв’ю УП.

Кличко зазначив, що комендантську годину вводить військова адміністрація.

«Це пов’язано з можливими загостреннями. І це пов’язано з турботою про безпеку мешканців нашого міста. Я б рекомендував ці півтора доби залишатися в укритті, або вдома. І слідкувати, щоб не потрапити під обстріл, чи якісь там речі», — повідомив мер.

Комендантську годину в Києві та в області запровадили із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня.