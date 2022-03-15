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Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона, – голова ОВА

Колона російських окупантів рухається із Миколаївської області у бік Херсона. Окупанти можуть готувати провокацію з обстрілом.

Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації Віталій Кім.

«У Миколаївській області продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці, через Херсон, у бік від Миколаївської області, йде колона окупантів. Вони тікають», – заявив голова ОВА.

Він також додав, що ворог поширює дезінформацію, що по Херсону сьогодні можливий масований обстріл. Кім наголошує,  ЗСУ не планують і не будуть обстрілювати Херсон ні сьогодні, ні завтра, ніколи.

«Можливо, окупанти про це думають. Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями. Херсонці ми з вами! Чекайте. Разом до перемоги», – наголосив глава ОВА.

15 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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