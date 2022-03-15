Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона, – голова ОВА

Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації Віталій Кім.

«У Миколаївській області продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці, через Херсон, у бік від Миколаївської області, йде колона окупантів. Вони тікають», – заявив голова ОВА.

Він також додав, що ворог поширює дезінформацію, що по Херсону сьогодні можливий масований обстріл. Кім наголошує, ЗСУ не планують і не будуть обстрілювати Херсон ні сьогодні, ні завтра, ніколи.

«Можливо, окупанти про це думають. Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями. Херсонці ми з вами! Чекайте. Разом до перемоги», – наголосив глава ОВА.