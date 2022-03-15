Кличко закликав чоловіків, які поїхали з Києва, вертатись і захищати майбутнє

Джерело: Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: «Столиця – серце України – буде оборонятися! На коліна нас не поставлять! Сьогодні важливі зусилля кожного киянина. Хтось зі зброєю в руках в теробороні. Хтось допомагає зводити укріплення в місті. Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ, і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може!».
Деталі: Кличко додав, що з початку війни багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, і багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто.
Водночас мер закликав повернутися у місто тих чоловіків, хто цього ще не зробив.
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