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Іспанія арештувала яхту російського олігарха вартістю $140 млн

Іспанія тимчасово арештувала 85-метрову яхту колишнього офіцера КДБ і очільника «Ростеха» Сергія Чемезова

Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише  Reuters.

«Сьогодні ми арештували – технічний термін тимчасово знерухомили – яхту, що належить одному з основних олігархів. Ми говоримо про яхту, вартість якої, за нашими оцінками, становить $140 млн. Буде більше», – сказав Санчес.

Яхта Valerie ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадин. Судно зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів, про що стало відомо в 2021 році завдяки Pandora Papers.

Яхта з 9 лютого перебувала на верфі в Барселоні на ремонті.

За словами джерела в іспанському уряді, влада Іспанії має підтвердити право власності та наявність судна у санкційному списку. До того яхта залишиться під вартою.

Нагадаємо, Японія включила 17 додаткових імен у санкційний список, запроваджений проти Росії через її вторгнення в Україну.

15 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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