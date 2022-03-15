Іспанія арештувала яхту російського олігарха вартістю $140 млн

Іспанія тимчасово арештувала 85-метрову яхту колишнього офіцера КДБ і очільника «Ростеха» Сергія Чемезова
Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише Reuters.
«Сьогодні ми арештували – технічний термін тимчасово знерухомили – яхту, що належить одному з основних олігархів. Ми говоримо про яхту, вартість якої, за нашими оцінками, становить $140 млн. Буде більше», – сказав Санчес.
Яхта Valerie ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадин. Судно зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів, про що стало відомо в 2021 році завдяки Pandora Papers.
Яхта з 9 лютого перебувала на верфі в Барселоні на ремонті.
За словами джерела в іспанському уряді, влада Іспанії має підтвердити право власності та наявність судна у санкційному списку. До того яхта залишиться під вартою.
Нагадаємо, Японія включила 17 додаткових імен у санкційний список, запроваджений проти Росії через її вторгнення в Україну.
Leave a Reply