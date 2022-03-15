До Києва на зустріч з Зеленським їдуть прем’єри Польщі, Чехії та Словенії

Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

Сьогодні, 15 березня, Київ відвідають Матеуш Моравецький (Польща), Янез Янша (Словенія) і Петро Фіала (Чехія). Їх візит до столиці в Україну узгоджений з президентом Євроради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен.

«Мета візиту – підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України та представити широкий пакет підтримки українській державі і суспільству», – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що про цей візит поінформовано міжнародну спільноту за посередництва міжнародних організацій, зокрема ООН.