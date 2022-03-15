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До Києва на зустріч з Зеленським їдуть прем’єри Польщі, Чехії та Словенії

Прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії у вівторок, 15 березня, відвідають Київ. Вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і главою уряду Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

Сьогодні, 15 березня, Київ відвідають Матеуш Моравецький (Польща), Янез Янша (Словенія) і Петро Фіала (Чехія). Їх візит до столиці в Україну узгоджений з президентом Євроради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен.

«Мета візиту – підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України та представити широкий пакет підтримки українській державі і суспільству», – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що про цей візит поінформовано міжнародну спільноту за посередництва міжнародних організацій, зокрема ООН.

15 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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