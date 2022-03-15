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Дефолт у Росії може наступити за 30 днів, — Вloomberg

У середу, 16 березня, Росія має виплатити всього 117 мільйонів доларів, але обов’язково у валюті.

Про це повідомляє Вloomberg, інформує «Еспресо.Захід«.

Через санкції Росія може виплачувати борг у рублях, оскільки їй не дозволено розрахунки в доларах.

Невиплата або оплата в місцевій валюті замість доларів призведе до потенційної хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько 150 мільярдів доларів, які мають як уряд, так і російські компанії, включаючи Газпром, Лукойл та Сбербанк.

У понеділок 14 березня Мінфін Росії випустив розпорядження про виплату 117 мільйонів доларів, хоч валюту не вказав. Використання рублів не підходить, виходячи з умов цих облігацій.

Але навіть якщо Росія не виконає своїх зобов’язань 16 березня, технічно вона має 30-денний пільговий період, щоб виправити ситуацію, — зазначає Вloomberg.

15 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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