Через російські обстріли жителі Чернігова та 234 населених пунктів області залишилися без електрики

Як повідомляє Чернігівобленерго, одна із основних задач ворогів – позбавити мешканців області комунальних благ і спричинити гуманітарну катастрофу, передає Еспресо.TV.

«Саме тому масові удари завдаються по інфраструктурі міст та громад — по ТЕЦ, теплопунктам, водонасосним станціям, лініям електропередач. Так сьогодні зранку без електропостачання залишалися 101362 абоненти АТ «Чернігівобленерго». Через значні пошкодження знеструмлено: 15 ПЛ-110 кВ; 17 ПЛ-35 кВ; 9 ПС-110 кВ; 23 ПС-35 кВ; 163 ПЛ-10 кВ», — пишуть у відомстві.

Найбільше від цього постраждали 234 населених пункти області. Без світла зараз:

128 населених пунктів на території Чернігівського району (95,8% споживачів – 31083 абоненти);

51 – на Ріпкинщині (27,5% – 4967 абонентів);

22 – на Городнянщині (22,5% – 3418 абонентів);

15 – на Бобровиччині (21,4% – 4989 абонентів);

7 – на Куликівщині (18,5% – 2067 абонентів);

4 – на Бахмаччині (2% – 441 абонент);

по 3 – на Ніжинщині (1,7% – 784 абоненти) та Ічнянщині (5,3% – 917 абонентів);

1 – на Козелеччині (0,8% – 248 абонентів).

Також без світла 52448 абонентів Чернігова (42%).