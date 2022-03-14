США обсуждают возможность полного эмбарго на торговлю с РФ Премьер-министр Японии потребовал отнять у России право вето в Совете безопасности ООН » ЗСУ та тероборона Києва готові відбивати такі атаки, як були в Маріуполі та Харкові Єгор Фірсов зауважив, що в Києві буде використовуватись схожий сценарій захоплення як в Харкові та Маріуполі «Київ будуть намагатись брати муром та знищити. Проте ЗСУ та тероборона максимально готова захищатись», — наголосив він в етері Espreso.TV. Також Фірсов наголосив щодо фіксації військових та техніки, зокрема і в Києві: «Не можна виставляти фото, відео чи будь-яку іншу інформацію, яка стосується саме українських військових. Якщо ж ви бачите колону ворожої техніки під знаком Z, ворожими прапорами та чітко розумієте, що це росіяни, то таку інформацію викладати в мережі можна. Що більше, про це обов’язково треба сповіщати силам ЗСУ».

Зокрема для сповіщень про переписування ворожої техніки є чат-бот в телеграмі «єВорог».