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ЗСУ та тероборона Києва готові відбивати такі атаки, як були в Маріуполі та Харкові

тероборона

 «Київ будуть намагатись брати муром та знищити. Проте ЗСУ та тероборона максимально готова захищатись», — наголосив він в етері Espreso.TV.

Також Фірсов наголосив щодо фіксації військових та техніки, зокрема і в Києві: «Не можна виставляти фото, відео чи будь-яку іншу інформацію, яка стосується саме українських військових. Якщо ж ви бачите колону ворожої техніки під знаком Z, ворожими прапорами та чітко розумієте, що це росіяни, то таку інформацію викладати в мережі можна. Що більше, про це обов’язково треба сповіщати силам ЗСУ».
Зокрема для сповіщень про переписування ворожої техніки є чат-бот в телеграмі «єВорог».

14 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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