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З блокади Маріуполя вдалося вирватись понад 160 авто – міськрада

Станом на 13:00 з Маріуполя по дорозі до міста Бердянськ вдалося виїхати понад 160 приватних авто.

Про це повідомили в міській раді Маріуполя, передає «Еспресо. TV«.

Маріупольці прямували згідно раніше встановленому напряму гуманітарного коридору по маршруту: Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – пгт. Мангуш- Бердянськ – Токмак – Запоріжжя).

«Станом на зараз відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже пройшли Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Також є підтвердження, що на даний час, по встановленому гуманітарному коридору, дотримується режим тиші», — пишуть у міській раді.

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку).

14 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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