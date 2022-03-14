ВООЗ оцінює кількість постраждалих від війни РФ з Україною у 18 мільйонів

Поточна попередня кількість постраждалих в Україні становить 18 мільйонів осіб, з яких 6,7 мільйона є внутрішньо переміщеними особами.

Джерело: європейський підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров’я

Дослівно: «Ланцюжки поставок були серйозно порушені. Багато дистриб’юторів не працюють, деякі запаси недоступні через військові операції, запаси ліків добігають кінця, а лікарні насилу можуть допомогти хворим і пораненим».

Деталі: За даними ВООЗ, близько 3 мільйонів людей залишили Україну.

ВООЗ заявляє, що координує із партнерами надання гуманітарної медичної допомоги як на території України, так і на її кордонах, а також надання технічної підтримки та кадрового резерву.