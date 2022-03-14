Вибухи на Оболоні — снаряд влучив у девʼятиповерховий житловий будинок

Під час авіаудару російських окупантів по Києву ушкоджено житлові будинки, горять квартири
Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі ДСНС України.
За попередніми даними, 14 березня о 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в Оболонському районі.
На місце прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділі.
Встановлено, що внаслідок влучання невідомого об‘єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи. Крім того, сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.
Ліквідація вогню наразі триває.
На місці події було задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.
О 07:04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку локалізовано на площі 500 м кв.
Було врятовано 4 особи, пошуки інших постраждалих тривають.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Раніше на офіційному Telegram-каналі Геращенка повідомлялося, що вночі в київському районі Оболонь прогриміли вибухи. На вул. Богатирська, 20 внаслідок влучання артилерійського снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок сталося часткове руйнування квартир з 1 по 3 поверхи. Зокрема загорілися квартири на 3 та 4 поверхах.
- Нагадаємо, що у Києві сформовано двотижневий запас продуктів харчування для киян на випадок блокади міста.
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