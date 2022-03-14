В Одеській області зберігається ризик висадки морського десанту РФ

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає «Еспресо.Захід«.

За його словами, в регіоні зберігається ризик висадки російського десанту на одеське узбережжя. Крім того, окупанти можуть спробувати атакувати з повітря або суходолом, але українські військові готові до такого сценарію.

«Ми увесь час говоримо про те, що зберігається ризик висадки морського десанту на одеське узбережжя, тому нічого нового напередодні не прозвучало. Ворог жорстокий, підступний і хоче атакувати. Ласкаво просимо до пекла. Нехай спробують десант, удари з повітря чи з суходолу – ми готові», – зазначив Братчук.