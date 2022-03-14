В Киевской области обстреляли теле- и радиоретранслятор, пострадавших нет – глава ОГА

В Киевской области российские войска нанесли ракетный удар по телевизионному и радиоретранслятору в селе Винаровка Ставищенской территориальной громады, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Сегодня около 8:45 утра оккупанты нанесли ракетный удар по телевизионному и радио ретранслятору в селе Винаровка, Ставищенской территориальной громады. Повреждено здание сервисного центра. Пострадавших посреди гражданского населения нет», — написал Кулеба в телеграм-канале.