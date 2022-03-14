В акваторії Чорного моря російські кораблі перебувають у бойовій готовності, — Генштаб ЗСУ

Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України, передає Еспресо.TV.

«Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави. На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони», — йдеться у повідомленні.

Також угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

За даними Генштабу, від початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва, а також не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя.

Крім того, окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста.

При цьому ворог також активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

«З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності «повне» корабельне угруповання противника. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства», — зазначили у Генштабі.