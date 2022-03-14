 
«  
  »

Уламки російської ракети впали на Куренівку в Києві, є постраждалі

Над Києвом українська ПВО збила ворожу ракету, уламки якої впали на дорогу в районі Куренівки. Є постраждалі

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.
Уламки російської крилатої ракети близько 11 ранку впали на дорогу житлового масиву міста Києва Куренівку.
У результаті загинула одна людина, ще шестеро поранених. Двох постраждалих забрала швидка.

Повністю знищено тролейбус, який, на щастя, був без пасажирів.
У навколишніх будинках повилітали шибки, ушкоджено комерційні приміщення на перших поверхах будівель.
На місці працюють рятувальники і бригади швидкої допомоги.

14 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  