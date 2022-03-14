Уламки російської ракети впали на Куренівку в Києві, є постраждалі

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

Уламки російської крилатої ракети близько 11 ранку впали на дорогу житлового масиву міста Києва Куренівку.

У результаті загинула одна людина, ще шестеро поранених. Двох постраждалих забрала швидка.

Повністю знищено тролейбус, який, на щастя, був без пасажирів.

У навколишніх будинках повилітали шибки, ушкоджено комерційні приміщення на перших поверхах будівель.

На місці працюють рятувальники і бригади швидкої допомоги.