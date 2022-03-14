Украина призвала к бойкоту международных компаний, продолжающих работу в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал в понедельник к усилению санкционного давления на Россию и, в частности, к глобальному бойкоту международных компаний, продолжающих свою деятельность в РФ.

Кроме того, в ходе состоявшегося брифинга глава украинского МИД призвал международные порты запретить проход российским судам и грузам.

Тем временем в Киеве, как минимум, один человек погиб в понедельник от попавшего в жилой дом российского снаряда. Другой житель украинской столицы погиб в результате падения обломков здания после ракетного удара.

О жертвах сообщили городские власти.

По словам вице-мэра Киева Николая Поворозника, три российские ракеты попали в авиационный завод «Антонов». Как сообщается, возникший вследствие обстрела пожар удалось локализовать.

Сообщений о жертвах и пострадавших в результате этого ракетного удара пока не поступало. Насколько велик причиненный заводу ущерб, также пока неясно.

После того, как когда российские войска 24 февраля вторглись в Украину, Киев, население которого составляет около 3 миллионов человек, неоднократно подвергался обстрелам.