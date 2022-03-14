Українські десантники знищили розвідувальний безпілотник ворога

Українські десантники ліквідували розвідувальний ворожий безпілотник ТУ-243 «Рейс-Д».

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що стрілець-зенітник одного з окремих підрозділів ДШВ своєчасно виявив та знищив з переносного зенітно-ракетного комплексу розвідувальний безпілотний літальний апарат з турбореактивним двигуном ТУ-243 «Рейс-д».

Знищення ворожого розвідувального БПЛА здійснив старший солдат Денис Д.

Про безпілотник

Ту-243 (ВР-3Д, «Рейс-Д») – радянський і російський розвідувальний БПЛА. Перший політ здійснив у 1970 році. Серійно випускається із 1994 року. Прийнятий на озброєння 1999 року. Являє собою модернізовану версію безпілотнтка Ту-143. Але в порівнянні з Ту-143 у Ту-243 повністю оновлено склад розвідувального обладнання.

Комплекс «Рейс-Д» призначений для розвідки районів зосередження військ та бойової техніки, розвідки інженерно-технічних споруд, розвідки районів. Розвідувальне обладнання, що комплектується у двох варіантах, дозволяє проводити операції в будь-який час доби вдень та вночі.