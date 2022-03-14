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Станом на зараз, ніякої блокади Києва немає, — радник Монастирського

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що ніякої блокади Києва, на сьогодні, немає

Про це він сказав в ефірі українських телеканалів, передає Укрінформ.

«Про ситуацію щодо Києва — тут лякатися поки що нічого, ніякої блокади на сьогоднішній момент немає, і найближчим часом, сподіваюся, вона не передбачається», — сказав він.

Він уточнив, що правоохоронці виявляють ДРГ постійно і борються з ними.

«У принципі, скільки їх ще може бути — відповіді на це питання немає, тому що їх ще може бути дуже багато. Але ми у принципі настроюємо всю тероборону, прикордонників, поліцію тощо на те, як з ними боротися, що з цим треба робити, і ми розуміємо, що ДРГ — це один з важливих елементів російської агресії проти нас», — заявив радник глави МВС.

Відповідаючи на питання щодо рівня злочинності в Україні, Денисенко поінформував, що нині він зменшується у рази.

«У принципі, по деяких регіонах ми можемо говорити про зменшення (рівня злочинності — ред.) у 5 разів», — поінформував він.

На його думку, таке скорочення злочинності пов’язане з тим, що в нашій державі з’явилося дуже багато небайдужих громадян.

14 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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