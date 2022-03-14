США обсуждают возможность полного эмбарго на торговлю с РФ

США в рамках новых санкций против РФ из-за развязанной Россией войны против Украины и продолжения наращивания военных действий не исключают возможность полного эмбарго на торговлю с РФ, передает телеканал CNBC со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

Так, Адейемо заявил в интервью телеканалу, что США «все еще рассматривают полное торговое эмбарго и блокировку доступа РФ к международным водным путям».

Замминистра финансов отметил, что США, в том числе, обсуждают запрет на импорт из России никеля, урана и титана, а также запрет на «криптоактивы российских структур».

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций в отношении России рассматривает отмену статуса страны наибольшего благоприятствования для России, меры против российской элиты, ограничения доступа к криптоактивам, а также другие ограничения.

Между тем, издание Financial Times отмечало, что рассматриваются и санкции против государственных предприятий РФ, еще не попавших в «черные списки» — к примеру, в сфере авиации и кораблестроения. По словам двух дипломатических источников газеты, изучаются варианты запрета на импорт из России продуктов из железа и стали, запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России и на экспорт в РФ предметов роскоши.