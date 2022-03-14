США і Китай вперше з початку війни РФ проти України проведуть переговори на високому рівні

США та Китай проведуть перші переговори на високому рівні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Байдена продовжать шукати важелі впливу на Путіна за посередництвом Пекіна.

Про це повідомляє кореспондентка Bloomberg у Білому домі Дженніфер Джейкобс.

«США та Китай проведуть особисті переговори на високому рівні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Адміністрація Джо Байдена продовжує намагатися заручитися підтримкою Пекіна для впливу на Путіна», — написала Джейкобс.

За її словами, завтра радник Білого дому Джейк Салліван в Італії зустрінеться з високопоставленим дипломатом Китаю Ян Цзечі.

Крім того, у Саллівана запланована зустріч з Луїджі Маттіоло, дипломатичним радником прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі з питань, пов’язаних з координацією міжнародної реакції на війну РФ проти України.