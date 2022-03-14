Рука Москви: Андрій Портнов допомагав путіну розпочати війну

З моменту початку повномасштабної війни Росії проти України, кожен з нас чув різну інформацію про так званих агентів Кремля, які довгий час формували підґрунтя для російського вторгнення. Шуфрич, Кива, Медведчук, Бойко та багато інших осіб прямо чи опосередковано пов’язують зв’язками з Росією. За численними повідомленнями в соцмережах і ЗМІ навіть йшлося про можливе призначення деяких з них керівниками окупаційної адміністрації путіна в Україні. Однак, чомусь зовсім ніхто не помічав, і продовжує не помічати Андрія Портнова та його вплив і діяльність з підготовки вторгнення Росії, яку він проводив понад 7 років. Саме Портнов за декілька днів до російського вторгнення з’явився на телеекрані з розгорнутим інтерв’ю, а потім раптово зник. До слова, проти Портнова США ввело санкції, натомість в Україні він їх уникнув.

Тож чи був прямий вплив та допомога Портнова Росії для вторгнення, можна судити з ряду заяв. Зокрема, варто звернути увагу на події, що відбулися під час спеціальної термінової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Саме там посол Росії в ООН Васілій Небензя заявив, що 28 лютого 2022 року він нібито отримав листа від української правозахисної громадської організації «Інститут правової політики та соціального захисту імені Бережної». За його словами, ця організація протягом восьми років розповсюджує інформацію про «неонацизм в Україні».

Однак, виявилося, що ця організація безпосередньо пов’язана з Андрієм Порновим. Саме такий висновок випливає із розслідування, що було опубліковане ще 2020 року.

У ньому йдеться про зламану поштову скриньку Бориса Рапопорта, заступника начальника управління прикордонного співробітництва Адміністрації президента РФ, яке особисто курував Владислав Сурков. Публікація стосувалася таємничого відправника численних електронних листів на адресу Рапопорта, під ім’ям «рашидович казбек». Згодом з’ясувалося, що цей псевдонім належить екс-заступнику голови Адміністрації Президента України Андрію Портнову, який був правою рукою Віктора Януковича з питань судової системи України.

Саме в одному з листів і була згадка про організацію, яка створювалася для лобіювання інтересів Кремля в Україні, і на яку посилався посол Росії в ООН Васілій Небензя 28 лютого 2022 року під час свого виступу. Крім того, у листуванні Портнов запевняв своїх московських кураторів, що Бережна, яка очолює цю громадську організацію є його людиною.

А безпосередньо в день російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, мати екс-народної депутатки України Ірини Бережної — Олена Бережна у фейсбуці привітала початок бомбардувань України та мирних міст.

А Портнов, замість того, аби бути в Україні та допомагати боротися з російською агресією, як і належить агентові, безслідно зник з усіх радарів. Подейкують, що він відправився консультувати Іллю Киву, однак точне його місцезнаходження невідоме. Тож від того, наскільки швидко компетентні органи звернуть увагу на викладені факти та вжиють заходів по відношенню до згаданих осіб, залежить, можливо, подальша ситуація в Україні та плани Кремля.