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На Житомирщині ракетним ударом окупантів знищено 7 будівель, постраждали люди

Житомирська область

Ракетного удару по селищі в Житомирській області було завдано в ніч із 13 проти 14 березня

Про це повідомили в ДСНС України, передає Еспресо.TV.

За інформацією рятувальників, 14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративних будівлях постраждало 4 особи. За попередніми даними, знищено 7 будівель, тривають пошуки ймовірних постраждалих і жертв.

На місці події працюють рятувальників ДСНС та 2 одиниці техніки.

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14 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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