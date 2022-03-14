На Житомирщині ракетним ударом окупантів знищено 7 будівель, постраждали люди

Про це повідомили в ДСНС України, передає Еспресо.TV.

За інформацією рятувальників, 14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративних будівлях постраждало 4 особи. За попередніми даними, знищено 7 будівель, тривають пошуки ймовірних постраждалих і жертв.

На місці події працюють рятувальників ДСНС та 2 одиниці техніки.