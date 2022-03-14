На Житомирщині ракетним ударом окупантів знищено 7 будівель, постраждали люди

Ракетного удару по селищі в Житомирській області було завдано в ніч із 13 проти 14 березня
Про це повідомили в ДСНС України, передає Еспресо.TV.
За інформацією рятувальників, 14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративних будівлях постраждало 4 особи. За попередніми даними, знищено 7 будівель, тривають пошуки ймовірних постраждалих і жертв.
На місці події працюють рятувальників ДСНС та 2 одиниці техніки.
- Нагадаємо, вночі 14 березня російські окупанти обстріляли телевізійну вежу на Рівненщині
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