На борту ймовірно російського безпілотника, що розбився у Загребі, була вибухівка

На борту військового безпілотника, який ймовірно долетів до Хорватії з території Росії та розбився у Загребі, є сліди вибухівки.

Як повідомляє AP, про це повідомив міністр оборони Маріо Баножич, пише «Європейська правда».

«Сліди вибухівки та інші ознаки вказують на те, що це був не розвідувальний дрон. Ми знайшли частини авіабомби», — сказав міністр.

За його словами, поки немає явної відповіді на запитання, котрій зі сторін належав апарат і він може бути як українським, так і російським. Неофіційно виданню Jutarnji List стало відомо, що на рештках літального апарата видно червону зірку та кирилицю. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Фахівці вже витягли більшість уламків з кратера, включно з «чорною скринькою», за якою ймовірно вийде встановити маршрут польоту. Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141 «Стриж» радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках.

Нагадаємо, безпілотник впав у Загребі в ніч на 11 березня біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько трьох метрів. Від вибуху постраждали близько 40 припаркованих автомобілів.

У Хорватії розкритикували НАТО за недостатню реакцію на інцидент. В Альянсі кажуть, що система протиповітряного захисту відстежила маршрут дрона, але хорватські посадовці наголошують, що не отримали про це інформації завчасно.