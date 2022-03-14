МВФ не виключає дефолт Росії

Дефолт Росії за зовнішніми боргами більше не є «неймовірним». Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

«Можу сказати, що ми більше не вважаємо дефолт Росії неймовірною подією. Росія має гроші, але не має до них доступу», — заявила посадовиця в інтерв’ю CBS в неділю.

Вона додала, що санкції призвели до значного послаблення курсу рубля, що означає зменшення платоспроможного попиту в Росії. Георгієва очікує «глибокої рецесії» в Росії. Відповідаючи на питання про те, чи варто очікувати світової фінансової кризи, через ці події, Георгієва вказала, що наразі цього очікувати не варто.

В Росії заперечили «чутки» про дефлот, однак, заявили, що країна може сплатити зовнішній борг рублями, якщо не матиме доступу до валютних резервів. 16 березня Росія має сплатити 117 млр дол за двома виплатами з обслуговування зовнішнього боргу, пише Reuters. Російський міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що Росія зможе сплачувати за зовнішні борги в рублях. Ці виплати можна буде конвертувати у валюту, після розмороження золотовалютних резервів, пише RІА.

Жоден з контрактів, за якими має бути проведено виплату в середу, не передбачає можливості виплати в рублях, зазначають в JP Morgan, пише FT.