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Міноборони почало використовувати американську систему розпізнавання обличчя

Міністерство оборони України почало використовувати технологію розпізнавання обличчя Clearview AI

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони України в суботу почало використовувати технологію розпізнавання обличчя Clearview AI.
Американський стартап запропонував розкрити російських нападників, аби боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.

Таким чином, Україна отримує безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI для облич, що дозволяє владі потенційно перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах.
Плани почали формуватися після того, як Росія вторглася в Україну, і виконавчий директор Clearview Хоан Тон-Тат надіслав Києву листа з пропозицією допомоги.
Clearview також заявив, що не пропонував цю технологію Росії.

14 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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