Дуже до багатьох ще не дійшло, що в нас не АТО » Міноборони почало використовувати американську систему розпізнавання обличчя Міністерство оборони України почало використовувати технологію розпізнавання обличчя Clearview AI Про це повідомляє Reuters. Міністерство оборони України в суботу почало використовувати технологію розпізнавання обличчя Clearview AI.

Американський стартап запропонував розкрити російських нападників, аби боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих. Таким чином, Україна отримує безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI для облич, що дозволяє владі потенційно перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах.

Плани почали формуватися після того, як Росія вторглася в Україну, і виконавчий директор Clearview Хоан Тон-Тат надіслав Києву листа з пропозицією допомоги.

Clearview також заявив, що не пропонував цю технологію Росії.