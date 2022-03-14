«Ми перехоплюємо їхні розмови, чуємо, як вони дихають і що їдять»: військовий ЗСУ про відстежування армії РФ

«Все, що контролює російська армія – це ті території, куди вони зайшли без боїв, або там, де згідно зі своїми задумами українські війська відійшли, щоб провести підготовку до контрнаступу», – сказав він в етері Espreso.TV.

Костенко додав: “Ми перехоплюємо їхні розмови, чуємо, як вони дихають і що вони їдять – тому вони не те, що нас не контролюють, вони навіть себе не контролюють і бояться їхати нашими дорогами, бо їх постійно зустрічають».

Також військовий зауважив щодо ситуації на Південному напрямку: «Миколаївський гарнізон тримається, не пускає ворога далі, на Одесу. Ми тримаємось і дякуємо Одесу, що з моря вона також тримається. У нас є «дорога життя», яка дозволяє Миколаєву отримувати гуманітарну допомогу. Що більше, вчора були бої за певні населені пункти поблизу Миколаєва. ЗСУ повністю поновили контроль на цих територіях. Тож українська армія продовжує набирати боєздатність», – сказав він.