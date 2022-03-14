«Мене хочуть заарештувати в ДБР за підбитий московський танк», — Тетяна Чорновол

Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає «Еспресо.Захід«.

«ДБР працює на ФСБ!!!. Мене збираються арештовувати за підбитий кацапський танк!!!!Я ніколи нічого не просила, а тут прошу поширити…Ми повинні бити москалів, а не сидіти за гратами через диверсантів у владі….За моєю інфою команду дав Єрмак», — написала вона.

Чорновол розповіла, що перебуває зараз на бойовому чергуванні, де працює з експертним комплексом «Стугна».

«На рахунку моєї дівчинки ворожий Ураган і танк…Сьогодні весь день бойова тривога…І тут мене попереджують, що зараз за мною приїде ДБР — арештовувати. І, на жаль, це не жарт. Розказую, експортна Стугна мені потрапила завдяки Пашинському, який за місяць до війни організував навчання операторів, домовився, що у випадку нападу зі складів підприємства, яке виробляє Стугни буде видана зброя, що робилася на експорт. Ми на відміну від ОП були впевнені, що буде напад на Київ… Я особисто їздила і привозила ракети… їх ми встигли забрати перед авіаударом — завод і склади знищені. Завдяки Пашинському, сформовано більше десятка підрозділів на нашому рахунку десятки спаленої техніки з врятованих ракет по всій Україні — Кривий Ріг, Бровари, Ірпінь, Чернігів, у нас втрати…Все відео в інтернеті підбитої техніки, де на екрані пульту управління «Стугни» арабська вязь, — це робота підрозділів, які озброїв та організував Пашинський

А що влада? Подякувала? ДБР зараз вломилося в Хлебчу арештовувати Пашинського, йому інкримінують розкрадання цих «Стугн», з яких ми б’ємо танки москалів. І по мені арешт і всіх інших… Правда, мене чи не можуть знайти, або слабо приїхати на мою позицію на передок. Питання, це зрада ДБР чи вище?», — зазначила вона.

Екснардепка також додала, що має інформацію, що вказівку про її затримання дав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Конкретно мені сказали, що справу склепав слідчий Петрухін. Хто в нас займається диверсантами — займіться цим підаром- агентом ФСБ. А ось чим займаюся я. До речі, ставлю допис повторно, бо попередній знесений. ФСБ працює. Я розумію, що в це важко повірити. Але згадайте, так само ви не вірили, що проти мене порушать справу за Майдан», — підсумувала вона.