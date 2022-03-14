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КМДА оприлюднила контакти, за якими у Києві можна отримати безкоштовну медико-психологічну допомогу

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Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Послуга допоможе зберігати спокій та душевну рівновагу мешканцям, які сьогодні героїчно залишаються у столиці. Як зазначають фахівці, у будь-кого сьогодні із цілком об’єктивних причин можуть статися епізоди суму, тривоги та відчаю. У ці миті краще не залишатися наодинці із самим собою, а довіритися професіоналам», — додають у повідомленні.

Допомогу надають безоплатно. Контакти психологів:

063-322-83-79 (Шубіна Альона Анатоліївна)
050-736-62-08 (Романець Тетяна Юріївна)
050-699-16-23 (Федосова Людмила Олексіївна)
067-279-44-34 (Біла Наталя Іванівна)

У КМДА зазначають, що особисту консультацію можна отримати за адресою: вул. Кирилівська 103, корпус 1, приймальне відділення. Телефон для довідок: 044-463-74-79.

  • Нагадаю, 9 березня в Україні почали працювати групи психологічного впливу для поширення паніки.
14 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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