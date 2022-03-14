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Ізраїль взяв на себе місію посередника для завершення війни проти України, – Єрмак

Про це у понеділок, 14 березня, повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак.

“Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв’язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою”,- написав він на ФБ.

“Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль”, – додав глава ОПУ.

14 марта, 2022 | Category: Израиль, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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